Nuova segnaletica stradale a Civitella

Arezzo, 18 novembre 2024 – Al via un piano di rinnovo della segnaletica stradale nel territorio di Civitella in Val di Chiana. L’intervento di installazione e manutenzione per il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale è già partito a Badia al Pino, Albergo, Pieve al Toppo e Tegoleto.

Successivamente sarà esteso anche al resto delle frazioni. Per quella orizzontale verrà utilizzata una segnaletica con microsfere di vetro macinate che garantisce una maggiore sicurezza nelle ore notturne poiché generano il fenomeno ottico della retro riflessione, migliorando le proprietà riflettenti di cartelli ed elementi spartitraffico.

“La segnaletica orizzontale si era consumata in alcune zone – spiegano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore ai Lavori pubblici Ivano Capacci – così come alcuni cartelli stradali necessitano di manutenzione.

È invece fondamentale siano adeguati e ben visibili per ridurre il rischio di incidentalità. In questi anni abbiamo messo le frazioni al centro dell’azione amministrativa, convinti che il miglioramento della qualità della vita per i residenti passi anche dal percorrere ogni giorno strade decorose, marciapiedi sicuri e potersi muovere facilmente e in sicurezza con mezzi sostenibili.

Per questo abbiamo portato avanti finora un consistente piano di investimenti per le piccole e grandi manutenzioni di marciapiedi e strade cittadine, finalizzato a riportare decoro urbano nel nostro territorio stanziando risorse proprie dell’Amministrazione comunale”. L’importo dei lavori è pari ad un investimento complessivo di 29.492,98 euro del bilancio corrente.