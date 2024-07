Nuova palestra, scatta la clessidra. Tra sei mesi la struttura sarà pronta. Investimento da un milione di euro

di Sonia Fardelli

Tra sei mesi la nuova palestra sarà pronta per essere utilizzata dalle scuole e dalle associazioni sportive. A fare il punto sui lavori è il vice sindaco Matteo Caporali che ha fatto un sopralluogo al cantiere. "E’ stato concluso il primo step – dice – ovvero il corpo aule e gli spogliatoi che sorgono nella parte antistante del complesso della scuola primaria . Adesso stanno partendo i lavori per la costruzione del corpo palestra vero e proprio. Sono ottimista, anche se quando parliamo di lavori pubblici le cose non sono mai semplici. Sono ottimista perché i nostri uffici stanno lavorando come sempre con attenzione, professionalità e grande impegno. La ditta individuata inoltre è una realtà molto seria e capace, scelta tra quelle del territorio. Posso dunque dire che in sei mesi riusciremo a concludere i lavori".

Il cantiere di questa nuova palestra, che la comunità attende da tanti anni, è stato aperto la scorsa estate con la demolizione delle vecchie aule dismesse della scuola. Il finanziamento, di oltre 1 milione e mezzo di euro, ottenuto prima della parentesi pandemica, ha avuto successivamente il riconoscimento per l’adeguamento al rialzo dei prezzi. La nuova palestra sarà utilizzata dalla vicinissima primaria, ma anche dalle scuole medie. "La palestra ovviamente nasce per uso scolastico – spiega Caporali – per le attività di educazione fisica di vari istituti, ma è anche aperta a tutte le realtà associazionistiche del territorio che ne abbiano bisogno per le loro attività sportive. Per colmare anni di assenza di questo servizio, che riteniamo essenziale, stiamo lavorando con celerità, confidando appunto in una buonissima direzione lavori e nell’azienda del territorio".

Un cantiere importante, al quale ne seguiranno altri per lavori pubblici da realizzare a .

"Con questo secondo mandato – spiega il vice sindaco Caporali – concluderemo tutte le cose messe in cantiere, che sono davvero tante. E procederemo con la modalità di lavoro che nello scorso mandato ci ha premiato, ovvero ascolto, condivisione, progettazione oculata e intercettazione di finanziamenti. Ripartire dalle scuole con i lavori pubblici, comunque sia, ci offre una bella spinta in termini di entusiasmo e voglia di andare sempre avanti".