Numeri record per Ski party

Un qualcosa di unico per la vallata che ha richiamato centinaia di persone, di ogni età, nel cuore di Loro Ciuffenna. Un successo in fatto di presenze e non solo quello dell’iniziativa "Come se fosse Aspen" tenutasi domenica in Piazza Matteotti nel piccolo borgo alla porte del Pratomagno, un après ski party con tutto quello che serviva per rivivere l’atmosfera montana e tuffarsi per qualche ora in alta quota coi cannoni spara neve, stand con prodotti anche tipici vedi il bombardino e tanta buona musica ad accompagnare l’evento che dal primo pomeriggio si è protratto fino all’ora di cena.

Grandi e piccini senza limiti di età, in questo après ski party che non è altro che un momento di relax che gli amanti della montagna e dello sci in particolare vivono all’esterno delle baite per concludere la giornata ballando, bevendo e mangiando qualcosa a ritmo di musica. Grande soddisfazione per la perfetta riuscita è stata espressa dal primo cittadino di Loro Andrea Rossi: "Sono pieno di emozione e gioia nel vedere le foto di domenica pomeriggio - ha affermato - la piazza piena, colorata ed allegra, la musica, i balli ma soprattutto i sorrisi di ragazzi e famiglie che ripagano l’impegno di tutti coloro che lo hanno reso possibile dedicando il loro tempo affinché questa prima edizione di "apres sky" di Loro Ciuffenna avesse successo".

Una capillare organizzazione ha fatto da cornice al tutto che per quanti consensi ha raccolto è assai probabile che venga riproposto anche l’anno prossimo, magari con un seguito maggiore come si augurano gli organizzatori. Un classico esperimento, insomma, riuscitissimo da parte dell’amministrazione comunale.

Massimo Bagiardi