Notte di San Bartolomeo l’incontro con Stefano Bisi

Venerdì 7 febbraio alle 17.30 nella sala delle Conferenze dell’Accademia Petrarca di Arezzo, in Via dell’Orto 28 il giornalista e scrittore Stefano Bisi (nella foto) rievocherà lo storico episodio che si verificò a Firenze nell’autunno del 1925, conosciuto come la notte di San Bartolomeo. L’episodio è occasione di ricordo dell’omicidio del repubblicano e massone Giovanni Becciolini (1899-1925), brutalmente ucciso dai fascisti fiorentini, con numerosi colpi di pistola. Giovanni Becciolini era in amicizia con il fiorentino Nello Traquandi (1898-1965), esponente di spicco di Giustizia e libertà, con i Fratelli Carlo e Nello Rosselli e Piero Calamandrei.

La serata di venerdì 7 febbraio inizierà con i saluti del Presidente dell’Accademia Petrarca Giulio Firpo, cui farà seguito l’introduzione alla conferenza di Stefano Bisi di Ernesto Ferrini, presidente della sezione aretina della Anvrg (Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini) – organizzatrice della conferenza. A quel punto il giornalista aretino Ivo Brocchi dialogherà con Stefano Bisi, il quale rievocherà quell’episodio storico, proprio quest’anno, nel quale ricorrono gli ottant’anni dalla Liberazione.