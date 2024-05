Notte di botte e sangue. Prima ferito a bottigliate poi inveisce contro i medici

Prima un ventiquattrenne preso a bottigliate a due passi da piazza Sant’Agostino e poi una rissa nella zona dei Porcinai, davanti alla stazione ferroviaria, alle prime luci dell’alba. È la sintesi di un sabato sera movimentato che ha visto le forze di polizia e i soccorritori impegnati in un tour de force da mezzanotte fino alla mattina.

Tutto inizia nel centro della movida del weekend. Non è nemmeno mezzanotte quando i volontari della misericordia di Subbiano arrivano in piazza Sant’Agostino per soccorrere un giovane con ferite e sangue su tutto il corpo: poco prima era stato colpito violentemente con una bottiglia rotta e non una lama come era stato ipotizzato in un primo momento. Il ventiquattrenne ha provato a difendersi ma invano: i colpi lo hanno ferito all’addome e sulle braccia, probabilmente nel tentativo di proteggere il volto. Una lite scoppiata con un rivale o con più persone coinvolte: al momento sono ipotesi al vaglio dedegli investigatori. Forse l’agggressione è iniziata nella zona dell’Anfiteatro: alcuni testimoni lo avrebbero visto arrivare in piazza proprio da quella direzione. Il giovane è stato trasferito al pronto soccorso del San Donato ma qui ha creato problemi ai sanitari che lo hanno preso in carico.

È andato in escandescenza, in evidente stato di alterazione, e ha provato ad aggredire chi gli stava per applicare i punti di sutura sulle ferite. Per questo è stato necessario l’intervento della Polizia: solo gli agenti hanno riportato la situazione alla normalità anche se il giovane non è stato collaborativo neppure con gli agenti. Per lui la prognosi è di 10 giorni: le ferite alla fine si sono rivelate superficiali.

Gli uomini della squadra mobile della Questura guidati dal dirigente Sergio Leo stanno portando avanti gli accertamenti per fare luce sull’episodio al quale almeno nella sua fase finale hanno assistito molte persone in quel momento presenti nella piazza. Poche ore dopo oi poliziotti sono intervenuti anche in zona Porcinai. Alle cinque due gruppi si sono affrontati a botte. Nel tafferuglio sarebbe stato colpito anche un agente ma senza conseguenze gravi. Sul posto sono poi arrivati i militari dell’Arma e gli uomini della Municipale. Tre persone sono state fermate e portate in Questura.