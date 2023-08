Notte da figli delle stelle La musica di Alan Sorrenti

I suoi più grandi successi come Figli delle stelle e le canzoni del nuovo album "Oltre la Zona Sicura". Tutti pronti a cantare a squarciagola con Alan Sorrenti (nella foto). L’artista icona della musica italiana, sarà in concerto al Beta Bar di Terranuova Bracciolini stasera alle ore 22.

Dopo aver chiuso l’edizione 2023 del Mengo Music Fest, Alan Sorrenti concede il bis ad Arezzo e stasera torba con la canzone "Figli delle stelle" del 1977, estratta dall’omonimo album, un disco rimasto nella top ten italiana per sedici settimane consecutive e risultato essere l’ottavo singolo più venduto dell’anno 1978.

Ma anche con "Oltre la zona sicura" il suo ultimo disco, uscito per Ala Bianca e distribuito da Warner Music.

Ad accompagnare l’artista in questa nuova avventura discografica il produttore Stefano Ceri, demiurgo dello street pop italiano, capace di colorare le nuove canzoni di Sorrenti in bilico tra cantautorato e dance floor.

Un disco ricco di sfumature che tocca tutti i periodi storici di Alan Sorrenti, che fa ballare e commuovere, splende di luce e trasporta l’ascoltatore in un caleidoscopio di colori che parte dagli anni Settanta e arriva al futuro. Dalla funky dance del primo singolo "Giovani per sempre" al sound sintetico degli anni Ottanta di "Pura vida", aggiornato al 2022, passando per la sottile e suadente psichedelia acustica di "Luce magica", la dance floor pura di "Inversione di tendenza" e "Oggi", il cantautorato di "Greta" per Greta Thunberg e al suo impegno nei confronti dell’ambiente e "Naufraghi in fiamme", la sperimentazione sintetica di "Oltre la zona sicura" e le bellissime armonie de "Gli altri siamo noi".