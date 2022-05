Notte calda in Valdarno: pugno ad una guardia giurata, lite e botte in piazza

Arezzo, 22 maggio 2022 - Notte calda anche in Valdarno. Una lite pesante in Piazza Mazzini, a Montevarchi, coinvolti due uomini. Un ultra 60enne di origini palermitane, nel frattempo accompagnato in ospedale. Ed un giovane extracomunitario, dileguatosi prima dell'arrivo dei Carabinieri.

Carabinieri arrivati sul posto con una Radiomobile e subito in azione per sentire I testimoni (compresa la vittima, raggiunta al pronto soccorso) e identificare l'aggressore. Le indagini sono tutt'ora in corso, i sospetti si incontrano su un pregiudicato da tempo dimorante in Valdarno, ben noto alle forze dell'ordine.

E sempre nella notte "scintille" fuori del McDonalds di Terranuova Bracciolini, dove un gruppo di ragazzi ubriachi ha aggredito la guardia giurata. Sul posto due pattuglie dei carabinieri che, ascoltati i testimoni, sono risaliti ad un gruppo di ragazzi stranieri, che apparentemente senza motivo avevano aggredito la guardia giurata, sferrandole un pugno, per poi allontanarsi a piedi. In corso le indagini per identificare i colpevoli.