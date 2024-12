Notte bianca in centro. Mercatini e musica

Importante giornata per il calendario natalizio con tanti eventi in programma oggi nella cittadina casentinese. A cominciare dalla Notte Bianca che si terrà nel centro storico promossa dalla nuova Associazione commercianti e da Noi che…Bibbiena. Un’occasione per fare shopping fino a tardi, ma anche per gustare le mille attrattive che ci sono in strade e piazze. Dalla pista sul ghiaccio a Soci ai mercatini di Natale che saranno attivi sia a Soci che a Bibbiena. E poi tante associazioni in piazza a portare ognuna un’attrattiva per i passanti e soprattutto per i più piccoli. Il Babbo Natale dell’Avis e la tombola della Pro Loco di Bibbiena Stazione che si terranno entrambe oggi. Sempre attivo poi il progetto La Lira con i buoni spesa di Natale offerti con un bando dedicato dal Comune ormai da quattro anni e spendibili nei negozi di vicinato.