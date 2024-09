"Note intrecciate" con Raffaella Farina

Un percorso di musica da camera d’insieme nel nuovo anno accademico di Proxima Music. La scuola di musica aretina ha rinnovato il proprio impegno nel promuovere una formazione artistica completa capace di abbinare preparazione individuale ed esperienze collettive, con progetti rivolti ai propri allievi di diverse età. Tra questi rientrerà anche il laboratorio "Note intrecciate" che, curato dalla docente Raffaella Farina, sarà offerto gratuitamente e troverà il proprio fulcro nella creazione di piccoli complessi da camera dove verranno uniti musicisti di più strumenti per permettere loro di imparare a suonare in una dimensione d’insieme. Il progetto coinvolgerà giovani allievi dei corsi di strumenti a corda, a fiato o a tastiera a cui verrà proposto un percorso progressivo che parte dall’insegnamento del ritmo, degli accordi e della combinazione tra diversi suoni in un contesto collettivo, procedendo con lo studio dei grandi compositori e arrivando alla realizzazione di brani originali. L’avvio dell’anno didattico di Proxima Music è fissato per il 30 settembre con la ripresa dei corsi, anticipato dagli Open Day dal 16 settembre in via Severi.