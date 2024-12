Nord Engineering acquisisce il 60% di Btt Italia Srl per potenziare il recupero di metalli preziosi

di Laura LucenteMARCIANONuovo assetto societario per la Btt Italia Srl di Marciano della Chiana. Nord Engineering SpA, azienda cuneese che progetta e realizza sistemi smart di raccolta di rifiuti urbani, ha acquisito il 60% della Btt Italia Srl, parte del gruppo Lem Industries SpA e Tcb che progetta e costruisce impianti di recupero e affinazione di metalli preziosi da Raee. Un matrimonio siglato ufficialmente il mese scorso che parte da una partnership industriale iniziata nel 2023 per la progettazione di un contenitore per la raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Con l’acquisizione, Nord Engineering e Btt Italia presidiano l’inizio e la fine della catena del valore del recupero e trattamento di Raee. L’azienda marcianese progetta e realizza processi e impianti di recupero e affinazione dei metalli preziosi sin dal 1979. Ha sviluppato un importante know-how nelle soluzioni su misura, performanti, sicure e stabili per l’industria orafa, delle miniere e nel recupero di Raee.

Btt Italia ha introdotto i primi reattori rotanti e, oggi, detiene la tecnologia basata su processi idrometallurgici per recuperare e affinare metalli preziosi con bassissime emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Nord Engineering ha sede a Caraglio in provincia di Cuneo, è da 20 anni sul mercato, ed è tra le aziende leader del settore dello smart waste management. I suoi prodotti sono venduti in una ventina di Paesi nel mondo. Nord Engineering ha sviluppato l’innovativo Sistema di Raccolta Easy, un’attrezzatura automatica mono-operatore bilaterale capace di raccogliere diverse tipologie di contenitori. "Quando abbiamo annunciato partnership industriale tra noi e Btt Italia, - conferma Malachy Musso, ceo Nord Engineering - avevamo ben chiaro che occorreva rendere più semplice per i cittadini conferire i Raee e recuperarne i metalli preziosi in modo sostenibile dal punto di vista ambientale. Ora iniziamo a contribuire attivamente per ridurre la dipendenza dall’estero di metalli preziosi e strategici per la produzione di chip, per automotive, difesa e aerospazio".

"Il nuovo assetto proprietario nulla muta in termini occupazionali e molto invece apre in termini di opportunità per entrambe", aggiunge Daniele Gualdani, di Lem Industries. Btt Italia ha festeggiato quest’anno i suoi primi 45 anni di attività. Per i prossimi anni, l’azienda presenta le 12 linee guida di sviluppo sui temi dell’economia circolare.