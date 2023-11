Non solo Egonu, Milano travolgente. Bergamo lotta, ma alla fine cede 1-3

Ritorno al successo per l’Allianz Vero Volley Milano. La squadra del Consorzio, reduce dalla sconfitta in Supercoppa con la Prosecco Doc Imoco Conegliano, ha centrato la quarta vittoria in altrettante partite di campionato, imponendosi per 3-1 al Pala Facchetti di Treviglio con la Volley Bergamo 1991. Coach Marco Gaspari, in vista del big match di domenica al Mediolanum Forum di Assago sempre contro le pantere nella riedizione delle ultime due finali scudetto, ha deciso di attuare un ampio turnover, affidandosi a Nika Daalderop e lanciando dal primo minuto Adhu Malual al posto di Paola Egonu. In panchina Myriam Sylla dopo il problema muscolare accusato a Livorno. La squadra del Consorzio si è imposta con autorevolezza nei primi due set, con il giovane opposto protagonista in attacco, mentre dall’altra parte la grande ex Anna Davyskiba (top scorer dell’incontro con 18 punti) non è bastata per evitare lo 0-2 alla squadra orobica. Nel terzo parziale, Gaspari ha mandato in campo Egonu, oltre a Vittoria Prandi in cabina di regia per far rifiatare un po’ anche capitan Alessia Orro.

Bergamo però ne ha approfittato per mettere la testa avanti e a sorpresa ha poi preso addirittura il largo, il tutto mentre debuttava Brenda Castillo, utilizzata in seconda linea ma non come libero.

Il verdetto è stato così rimandato al quarto set, dove Gaspari si è affidato ancora a Paola Egonu (pur reduce da qualche sovraccarico nelle ultime uscite) oltre che a Kara Bajema, a referto con 11 punti al pari di Laura Heyrman, Dana Rettke e Daalderop. Le padrone di casa hanno iniziato a commettere qualche errore di troppo in attacco, complice il buon lavoro in difesa delle rivali che ingranando una marcia in più si sono portate sul 16-11 e da lì non si sono più voltate indietro, portando a casa una vittoria importante per morale e classifica. Domenica però servirà decisamente qualcosa in più contro Conegliano, anche se sarà difficile vedere tutta un’altra squadra appena una settimana dopo la Supercoppa persa dalla squadra femminile del Consorzio contro Isabelle Haak e compagne.

BERGAMO 1991-ALLIANZ VERO MILANO 1-3 (23-25, 22-25, 25-20, 18-25)