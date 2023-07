Non si ferma all’alt Sbatte su un palo, fugge ma perde la targa

Ha forzato il posto di blocco ma ha perso la targa durante la fuga: così è stato beccato dalla polizia municipale. E la sintesi di un episodio datato ieri l’altro. Siamo a Camucia, il principale centro abitato del Cortonese, ed è notte: sono l’1:30 passate. La polizia municipale di Cortona sta effettuando uno dei suoi controlli di routine, negli orari notturni, lungo le arterie del comune: l’obiettivo è quello di aumentare la sicurezza stradale e contrastare tutti coloro che si mettono alla guida in stato di alterazione.

Nel pieno della notte di un giorno infrasettimanale, gli agenti della municipale intimano l’Alt ad una vettura, lungo la variante alla strada Umbro casentinese, in corrispondenza della rotatoria per via Lauretana e San Lorenzo.

L’auto non si ferma: anzi, il conducente preme sull’acceleratore e forza il posto di blocco, dribblando le pattuglie.

Pensava di averla fatta franca ma invece il mezzo, nella foga della dinamica, si è andato a scontrare contro un palo dell’illuminazione pubblica.

L’auto ha retto all’urto con il lampione, ma non la sua targa: caduta a terra, come un biglietto da visita nelle mani degli agenti, anche se intanto l’auto si era dileguata in modo roccambolesco.

A quel punto, gli uomini della municipale di Cortona, guidati dal comandante Gianni Landi, hanno interrogato l’apposito sistema informatico per risalire all’identità di chi era alla guida dell’auto, beccato nel giro di poche ore.

Si tratta di uomo di 31 anni, non residente nella zona: rischia la sospensione della patente fino a 2 mesi e dovrà risarcire tutti i danni provocati con la sua mossa.