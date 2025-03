"Non hai avuto coraggio e hai tradito il partito"

Sull’uscita del consigliere Marco Casucci dalla Lega i suoi compagni di partito usano parole nette: "Prendiamo atto della scelta del consigliere Casucci che però non condividiamo. È doveroso dimettersi anche da Vicepresidente del Consiglio regionale, perché la carica è stata ottenuta dalla Lega e alla Lega è giusto che rimanga", spiegano Luca Baroncini segretario regionale Lega toscana ed Elena Meini, capogruppo Lega e candidata governatore del carroccio.

"Al netto delle scelte di singoli, come questa di Casucci, o come altri che invece per contro stanno entrando in Lega, il nostro partito va avanti in un ritrovato momento di crescita nei consensi che testimonia l’importante lavoro del segretario federale e vice premier Matteo Salvini e gli evidenti risultati al governo del Paese, in diverse regioni ed innumerevoli comuni. Anche in Toscana, è giunto il momento del buon governo di centro destra con la Lega protagonista".

Meno morbido il segretario della sezione cortonese della Lega Antonio Rauti, da sempre vicino a Meoni, che su un suo post facebook non usa mezzi termini: "Ancora una volta non hai avuto il coraggio di scrivere la verità, ma soprattutto che hai tradito tutti quei elettori della Lega che ti hanno permesso di essere dove sei".