Noa: "Qui la vita è bella" Stregata da Cortona si racconta tra la gente In arrivo Grandi e Britti

di Lucia Bigozzi

Noa incanta Cortona e accende l’estate in Valdichiana che, ora, attende altri nomi "d’oro" della musica. Irene Grandi e Alex Britti sono i "mattatori" della Summer Nights al Valdichiana Village. I due big della musica pop si racconteranno in un dialogo speciale con il pubblico, alternando storie di vita e canzoni. Le date degli eventi a ingresso libero: venerdì 28 luglio alle 21 in Piazza Maggiore Alex Britti, mentre venerdì 4 agosto (sempre alle 21) sarà la volta di Irene Grandi.

Ma è Cortona a irradiare la "luce" di Noa in un concerto che al teatro Signorelli ha stregato quattrocento persone. Non solo per la splendida voce, perchè l’artista israeliana ha parlato di umanità, fratellanza, di come provare a migliorare il mondo cominciando da ciascuno di noi. Canzoni e pensieri nella serata-evento che ha lasciato il segno: "Le persone sono uscite dal teatro con un benessere interiore che Noa ha saputo trasmettere. In particolare quando ha parlato delle due madri, israeliana e palestinese, e sottolineato che tra loro non esistono differenze perchè entrambe sono madri", rievoca Marcello Bronzetti, vicepresidente dell’associazione culturale Cortona Cristiana che organizza il Festival di Musica Sacra e ha centrato l’obiettivo di portare nella città etrusca il fascino e la musica di Noa.

"Una persona elegante e disponibile, oltre a un’artista straordinaria con una voce che ha lasciato tutti senza fiato. Ho molto apprezzato il suo impegno per la fratellanza e la pace tra i popoli di cui è ambasciatrice nel mondo; in particolare per il superamento del conflitto israelo-palestinese", commenta il sindaco Luciano Meoni.

E pure Cortona non ha scherzato con Noa, rimasta affascinata dalla bellezza della città etrusca che non conosceva. Lo ha ripetuto durante il concerto e dopo, tra gli abbracci e i sorrisi con la gente. Nel breve soggiorno cortonese, c’è stato un momento particolarissimo in cui si è consumato il coup de foudre. "È stato quando eravamo in teatro per le prove, sabato pomeriggio. Ho aperto una finestra che affaccia sulla Valdichiana e in quell’istante c’era la luce del tramonto a impreziosire la vista panoramica. Noa è rimasta molto colpita, ha voluto restare da sola per qualche minuto di fronte a tanta meraviglia", rivela Bronzetti. Un dialogo in musica e parole che Noa ha aperto con il pubblico alternando riflessioni ai brani più celebri del suo repertorio, è stata la cifra di una serata che ancora tiene banco nei commenti di cortonesi e non. Uno su tutti: "Smile", colonna sonora de "La vita è bella", il film da Oscar in parte girato a Cortona. Noa è coautrice del testo e ha cantato insieme al pubblico. Applausi e standing ovation.

"Lei viene da un altro pianeta e la spiritualità è nella sua musica", aggiunge Bronzetti che rimanda all’ultima immagine di Noa nel foyer del Signorelli a stringere mani, a perdersi nel rito di selfie e autografi. Poi a cena con i musicisti al ristorante del teatro sotto il loggiato, dalla Lilly. Ancora una volta, tra la gente.