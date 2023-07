Noa al Teatro Signorelli di Cortona, l'apertura del Festival di Musica Sacra

CORTONA

I 30 anni di carriera internazionale di Noa sul palcoscenico del Teatro Signorelli di Cortona. Questa sera la conosciutissima cantante israeliana al secolo Achinoam Nini, aprirà la ventesima edizione del Festival di Musica Sacra. Un concerto gratuito, come tutti gli appuntamenti proposti in cartellone, che ha già ottenuto il suo sold out. Noa emozionerà il pubblico insieme a Gil Dor alla chitarra, Omri Abramov al sassofono e strumenti a fiato elettronici e Gadi Seri alle percussioni. Proporrà un repertorio che rappresenta un viaggio tra passato e presente, dagli ultimi album "Letters to Bach" e "Afterallogy" agli indimenticabili successi della sua carriera, dalla colonno sonora del premio Oscar di La vita è bella al disco "Noa" prodotto da Pat Metheny nel 1994.

L’artista arriverà in città questa mattina e la speranza degli amministratori e organizzatori è quella di poterle far apprezzare anche la città, magari presentandole anche la mostra al Maec dedicata a Luca Signorelli. Dopo l’intensa apertura di domani, il festival proseguirà per ben 9 giorni, proponendo ben 12 appuntamenti che culmineranno sabato sera con la notte sacra. Il festival toccherà i luoghi più suggestivi della città di Cortona, valorizzando e promuovendo la dimensione religiosa e culturale della città.

Domani alle ore 19 nella chiesa di San Domenico si esibirà con il coro della Farnesina, che presenterà "Stabat Mater" a cura di Carla Ferrari soprano, Anastasia Khilko contralto, Mihee Kim organo, direttore Nancy Romano. Tra gli appuntamenti in programma nel cartellone della XX edizione del Festival di Musica Sacra ci sarà venerdì 7 luglio, alle ore 18,30, alla chiesa di San Francesco, un incontro anche con il Cardinale Fernando Filoni, Gran Maestro dell’ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, parlerà della Terra Santa come luogo d’incontro, insieme a Padre Alessandro Pretini.