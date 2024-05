"No dogana declassata". La Regione scrive al governo

"Il governo ha deciso di declassare questo ufficio. Una decisione che mette a rischio l’operatività di migliaia di aziende e di lavoratori di queste due provincie. L’ufficio dogane di Arezzo -Siena svolge un ruolo strategico per l’economia e sviluppo e deve essere potenziato e non ridimensionato". Con queste parole il capogruppo Pd in Regione Vincenzo Ceccarelli e la presidente della quarta commissione Lucia De Robertis, assieme al Gruppo Pd, hanno proposto al Consiglio regionale una mozione a difesa dell’ufficio dogane di Arezzo Siena. Mozione che ha avuto il voto favorevole.. "L’approvazione all’unanimità della mozione presentata dalla maggioranza Pd nella seduta del Consiglio Regionale a difesa dell’ufficio dogane di Arezzo Siena, è un segnale che tutta la politica toscana manda alla direzione nazionale dogane. Oggi, dichiarano Ceccarelli e De Robertis, nell’ambito di un progetto di riorganizzazione, contenuto in un atto della direzione nazionale dogane, si ipotizza di far diventare l’ufficio dogane di Arezzo Siena subalterno all’ufficio di Firenze. Una decisione, questa, che mette a rischio l’operatività di migliaia di aziende e di lavoratori di entrambe le provincie che farebbe perdere la propria autonomia operativa territoriale, mettendo a rischio i risultati raggiunti nel corso degli anni in termini di collaborazione con vari soggetti" spiegano. E infine: "La novità politica rispetto a qualche mese fa è che oggi anche la minoranza, che è maggioranza di governo a Roma, ha deciso di sostenere questo percorso di difesa dell’autonomia territoriale dell’Ufficio Dogane". E infatti il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri si dice soddisfatto per l’approvazione all’unanimità della mozione della maggioranza. "La mozione si esprime su un tema molto delicato per il territorio aretino e senese e particolarmente sensibile per il tessuto imprenditoriale di queste due provincie. La direzione nazionale dogane sta affrontando una riorganizzazione nazionale del sistema degli uffici territoriali, basata su specifici parametri. Come forza politica di opposizione in Regione, ma di maggioranza a livello nazionale, abbiamo presentato questo emendamento perché siamo favorevoli a quanto espresso dall’impegnativa della mozione, ovvero la salvaguardia dell’autonomia dell’ufficio territoriale di Arezzo e Siena. Allo stesso tempo ritenevamo doveroso sottolineare che a livello nazionale ci siamo attivati per difendere con ogni iniziativa possibile questo ente".