Niro Perrone e la nuova frontiera dell’arte Nft

La sede di Rosy Boa in via Cesalpino ospita fino al 23 settembre la personale di Niro Perrone, intitolata Draw and paint like a Niro. Niro Perrone è un artista aretino molto celebre nell’ambito musicale internazionale e conosciuto per gli Nft e le istallazioni, dopo che ha iniziato a dedicarsi all’arte visiva. Perrone lavora nel web e costruisce drammi da camera nei quali si muovono lavoratori in smart working, giovani a volte disperati o creature, come scrive Matilde Puleo, curatrice della mostra, sospese tra "l’umano e il post umano". La mostra aretina presenta per la prima volta una selezione di opere che fanno parte della sua collezione di Crypto Art, ovvero una sintesi tra illustrazione, pittura e graphic design, attingendo illustrazioni dall’universo iconografico popolare, tra fumetti, personaggi televisivi e umanoidi, elaborando in ogni caso un’interpretazione tra il surrealismo e il visionario. Molte immagini sono state viste, pensate e disegnate da Perrone durante la pandemia legando l’ispirazione alle emozioni dettate istintivamente dal Covid.

Liletta Fornasari