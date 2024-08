Newlat, acquisto da 800 milioni. Il proprietario dell’ex Buitoni sbarca nel mercato britannico

La firma è ora formalizzata a tutti gli effetti e segna un ingresso trionfale di Newlat Food nel Regno Unito. Per meglio dire, c’è il "nero su bianco" sull’acquisizione – da parte del gruppo presieduto da Angelo Mastrolia, proprietario dello stabilimento ex Buitoni di Sansepolcro – dell’intero capitale sociale di Princes Limited, o semplicemente "Princes", detenuto da Mitsubishi Corporation. Un’operazione da 700 milioni di sterline (oltre 830 milioni di euro), che ingloba in Newlat Food la principale concorrente inglese del segmento alimentare, i cui marchi e prodotti abbracciano più di venti categorie fra carne, pesce, frutta, verdura, minestre, paste, salse da cucina, oli e dolci settore bevande. A questo punto, il peso di Newlat sul mercato britannico diverrà senza dubbio forte e tale da farne una fra le principali aziende multimarca e multiprodotto del settore in Europa, grazie ai suoi 31 stabilimenti.

"Con l’acquisizione di Princes – ha dichiarato Mastrolia - realizziamo una visione iniziata 20 anni fa. Da una piccola impresa familiare ci siamo trasformati in una multinazionale dinamica, rappresentando l’essenza dell’industria agroalimentare nella nostra storia e missione. Siamo adesso diventati uno dei principali leader del settore agroalimentare europeo, con un portafoglio eccezionale che copre 10 diverse categorie".

"Princes è una tappa fondamentale in questo percorso, portando con sé un valore ineguagliabile grazie al suo ricco patrimonio, ai marchi iconici e al costante impegno per la qualità. Insieme, offriremo ai consumatori europei e globali prodotti di alta qualità, realizzati con grande competenza e ispirati alle ricche tradizioni culinarie europee – continua Mastrolia – stiamo costruendo un gruppo solido e finanziariamente resiliente, composto da circa 8.800 persone, capace di offrire agli investitori e agli stakeholder un’opportunità unica di prendere parte di una storia di crescita ambiziosa. Come annunciato il mese scorso a Milano, il nostro obiettivo entro il 2030 è il raggiungimento di un fatturato 5 miliardi di euro, di un Ebitda (margine operativo lordo) di oltre 300 milioni di euro, di un reddito netto superiore a 100 milioni e di un patrimonio netto che supera i 700 milioni di euro. Siamo pronti ad affrontare il futuro con ottimismo ed entusiasmo, iniziando insieme a tutti i nostri stakeholder questo nuovo percorso".

Fresca anche la nomina dello stesso Angelo Mastrolia alla presidenza del nuovo consiglio di amministrazione di Princes, con Simon Harrison nel ruolo di Ceo, Fabio Fazzari in quello di Cfo e Giuseppe e Benedetta Mastrolia in quello di "director". il management di Newlat Food ha elaborato un piano di miglioramento della struttura dei costi e del capitale circolante del gruppo, al fine di adeguare Princes ad una gestione efficiente e in linea i principali player del settore alimenti e bevande.

Claudio Roselli