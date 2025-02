Nessun elenco di cose storte. La generazione Zeta a teatro

Oggi alle ore 17:30, il Teatro Pietro Aretino di Arezzo ospita lo spettacolo "Nessun elenco di cose storte" con Sandra Garuglieri. L’evento è parte della rassegna Z Generation meets Theatre a cura di Officine della Cultura. E’ il secondo appuntamento di stagione al Pietro Aretino con la rassegna in cui il teatro contemporaneo incontra le nuove generazioni.

Lo spettacolo "Nessun elenco di cose storte" è prodotto da Atto Due con il contributo di Fondazione Cr Firenze Bando Emergenza Cultura 2021. Protagonista sulla scena è Sandra Garuglieri, attrice fiorentina di talento ed esperienza, diretta da Oscar De Summa che firma anche il testo. Il disegno luci è di Matteo Gozzi per un evento a cura di Officine della Cultura.

Dopo una sciagura aerea, un terremoto, un incidente qualunque, vi è una grande attività intorno al luogo della disgrazia. I governi investono molte risorse per queste attività, perché non si può lasciare dei familiari di sciagure senza un corpo da piangere o diversamente detto non si può lasciare un corpo senza nome ovvero senza la ritualità che a quel nome, secondo il proprio vissuto, corrisponde. Assegnando quel nome noi assegniamo l’indirizzo ad un dolore, gli diamo una forma attraverso un rito, un modo di essere vissuto e rappresentato: la vita eterna, la pace dei sensi, la liberazione dalle rinascite.

"Nessun elenco di cose storte" non vuole essere il racconto della squadra di ricerca, né dei migranti dispersi, ma della nostra relazione con la morte attraverso un gioco, attraverso un giallo che si propone, in modo ludico, di scoprire chi ha ucciso la morte.

Accanto alla stagione del Petrarca prosegue così anche la Stagione Off fino al 13 aprile: al Pietro Aretino il meglio delle produzioni indipendenti selezionate da Officine della Cultura in scena la domenica pomeriggio alle 17.30. Il cartellone prosegue il 30 marzo con "Manson", coproduzione firmata E Production e Fanny & Alexander con la regia di Luigi De Angelis e la drammaturgia di Chiara Lagani. Andrea Argentieri indossa i panni dell’accusato e, a partire dalle testimonianze rilasciate in vita da Charles Manson, incarna una sorta di ritratto mimetico del personaggio facendoci ripercorrere i meandri della sua mente labirintica, istrionica, scivolosa e manipolatoria.

Si chiude domenica 13 aprile con "Nikita", creazione di e con Francesca Sarteanesi per Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione e Teatro Metastasio di Prato, con il sostegno di Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale.