Nerazzurri sul tetto d’Italia. Festa grande ieri sera all’Inter Club Valdarno

Arezzo, 23 aprile 2024 – Quella di ieri è stata una serata memorabile per i tantissimi tifosi dell'Inter valdarnesi e ancora di più per i soci e i supporter dell'Inter Club Valdarno Nerazzurro, che si sono ritrovati al circolo Asso di Fiori, in località Gruccia a Montevarchi, sede dell'associazione, per seguire il derby della Madonnina. Stracolma la sala TV, con oltre 130 cuori nerazzurri di tutte le età che hanno seguito la partita che ha regalato alla vecchia Ambrosiana la seconda stella. Scene di giubilo ai due gol di Acerbi e Thuram, grande sofferenza nel finale con il Milan che cercava disperatamente di arrivare al pareggio e di guastare la festa, fino ad arrivare all'autentica esplosione di gioia al termine della partita. L'Inter ha vinto lo scudetto e anche i suoi tifosi che l'hanno seguita in gran numero tutto l'anno. A fine partita, alla Gruccia applausi e cori, a conclusione di una stagione che rimarrà negli annali. Intanto il consiglio direttivo del Club, che quest'anno ha raggiunto un numero quasi record di soci, oltre 250, tutti del Valdarno, si appresta a organizzare una grande cena che si terrà il prossimo mese di giugno. Verrà intitolata "la cena della seconda stella" per festeggiare un campionato che rimarrà decisamente nella storia.