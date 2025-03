Nell’olimpo del wrestling. Corsi allo SmackDown: "Un sogno che si realizza"

Toccare il cielo con un dito? È accaduto ad Ema Corsi, il lottatore di wrestling originario di San Giovanni che sta bruciando le tappe di una carriera ormai lanciatissima.

L’atleta valdarnese ha infatti preso parte venerdì scorso ad una puntata di SmackDown, tra gli show di punta della World Wrestling Entertainment, che negli anni Duemila, grazie a Italia1, ha fatto conoscere al pubblico italiano superstar come John Cena, Eddie Guerrero o The Undertaker.

La federazione più importante al mondo ha trasmesso live una puntata dello spettacolo dalla Unipol Arena di Bologna, gremita in ogni ordine e grado da più di 10mila fan.

Corsi, insieme ad altri colleghi italiani, è apparso proprio nel main event, ingaggiato come agente della security per riportare la calma all’interno di una rissa sfociata tra le top star della compagnia Roman Reigns, CM Punk e Seth Rollins, che si sfideranno ad aprile a WrestleMania 41, il Super Bowl dello sport-intrattenimento per intendersi.

"Se nel 2021, quando ho iniziato ad allenarmi, mi avessero detto che in poco tempo sarebbe successo tutto questo, probabilmente, avrei riso" è stato il commento emozionato di Ema Corsi affidato ai social, in cui ha postato anche una carrellata di foto che ritraggono l’intervento per sedare gli animi a bordo ring.

La partecipazione di Corsi al segmento visto in tv non può che far ben sperare per il futuro del lottatore di San Giovanni, che adesso può sognare - perché no - un debutto sul ring della promotion a stelle e strisce.

L’apparizione a SmackDown è stata se non altro un’occasione di visibilità importantissima per il wrestler, visto che la trasmissione è andata in ogni negli Stati Uniti su Usa Network, in Italia su DMax e Discovery+ e in tutto il resto del mondo. Se si pensa inoltre al fatto che la Wwe ha deciso di tornare in Italia dopo 18 anni dalla messa in onda di Monday Night Raw a Milano e che con tutta probabilità farà di nuovo capolino nel Bel Paese con l’intento di incrementare il più possibile il suo pubblico in Europa, le chance di vedere atleti italiani sul quadrato aumenteranno.

Dopo la sua esperienza nel Regno Unito, il classe 1999 è riuscito ad entrare in contatto con l’ambiente americano, il più prestigioso quando si parla di wrestling. Gli ultimi due anni, per Emanuele, sono stati da incorniciare. Prima la vittoria ad ottobre delle cinture italiane di coppia insieme ad Adriano in un match all’interno della gabbia d’acciaio, poi soltanto alcuni giorni fa la conquista del titolo iridato per la seconda volta in carriera a "Giorno del Giudizio", andato in scena al teatro Cartiere Carrara di Firenze, dove con Adriano è riuscito a sconfiggere i World Eaters.