Nel nome di Fabrizio Meoni. Castiglion Fiorentino lo ricorda a vent’anni dalla scomparsa

Arezzo, 2 gennaio 2024 – A Castiglion Fiorentino fervono i preparativi per la giornata evento di sabato 11 gennaio 2025 in ricordo di Fabrizio Meoni, a vent’anni esatti dalla sua prematura scomparsa a seguito di un incidente avvenuto in Mauritania durante l’edizione del 2005 della Parigi – Dakar.

Sabato 11 gennaio sarà dunque una giornata interamente dedicata al ricordo del grande campione castiglionese. Primo appuntamento, rivolto soprattutto agli amanti delle due ruote, è il motoraduno presso il monumento dedicato a Meoni lungo la Sr71.

Il ritrovo è fissato per le ore 14.30, per poi partire in un lungo corteo fino ad arrivare al Cippo dedicato a Meoni che si trova tra il Poggio Cerota e Poggio Fonte Partini, vicino al Passo della Foce, tra Castiglion Fiorentino e Palazzo del Pero.

Sono previsti due tipi di percorsi, uno per gli “esperti” e l’altro “per tutti” e potranno partecipare tutti i possessori di moto e motorini. Il ricordo di Fabrizio Meoni raggiungerà il suo apice alle 21 nel Teatro Mario Spina, dove sarà proiettato il docufilm “Nel nome del padre” alla presenza del regista Tommaso Gorani e di Gioele Meoni, figlio di Fabrizio e protagonista della pellicola.

La serata sarà presentata dal giornalista della Gazzetta dello Sport, esperto di moto, rally e Dakar, Paolo Ianieri. “Ho spesso descritto "Fabrizio Meoni più vivo dei viventi" – dichiara il Sindaco Mario Agnelli – sono già passati vent’anni dalla sua scomparsa, ma siamo stati tutti vicini a lui con la mente e soprattutto con il cuore. In questi anni non si sono mai esauriti la vicinanza, l’attenzione e l’affetto di tutti coloro che l’hanno conosciuto.

Può essere, questo – continua il Sindaco Agnelli – una minima gratificazione per la moglie Elena e il figlio Gioele, ma quello che il destino gli ha tolto è stato in parte ricompensato da questo calore. Sono certo – conclude Agnelli – che non mancherà la risposta della gente che gli ha voluto bene per questa nuova iniziativa a vent’anni dalla prematura scomparsa di Fabrizio”.

La giornata in ricordo di Meoni è promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino, dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino, dalla Fonazione Fabrizio Meoni Onlus e dal Moto Club Fabrizio Meoni. Il costo del biglietto per l’evento a teatro è di 10 euro. L’intero incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Fabrizio Meoni. Per informazioni e biglietti: 3495764969