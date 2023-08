"Nave Doria" Lavori conclusi

Terminati i lavori per l’installazione della struttura denominata "Nave Doria" e della posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma colata all’interni dei giardini di piazza de L’Horme a Faella. L’importo dei lavori è stato per un totale complessivo di iva di 26.781,56 euro. La somma è stata totalmente ricavata dal bilancio comunale.