"Natura picta". La personale di Valentino Camiletti

Natura picta è il titolo della personale di Valentino Camiletti, artista veneto "di pianura", poiché nato a Verona, sebbene lombardo di adozione e oggi operante a Como. Se si dovesse trovare una definizione unica per i suoi dipinti, quest’ultima potrebbe essere individuata nel concetto che in essi ogni cosa è un vero più vero del vero. Visitabile fino al 15 giugno presso la Sala Pieve al secondo piano del Palazzo di Fraternita, la mostra segna un’ulteriore tassello espositivo nel curriculum dell’artista, capace di affiancare all’abilità dell’"illustratore" minuzioso della natura anche la conoscenza scientifica della flora e della fauna.

Dipingere le cose come l’occhio le vede è il filo conduttore della mostra, tenendo conto che per Camiletti non solo la natura è sempre stata la sua musa inspiratrice, ma gli elementi naturali sono da lui ambientati dentro contesti del passato mutuati in modo eclettico e personale da capolavori antichi, raggiungendo esiti di realismo magico e caricandoli per tanto di valori simbolici eterni, oltre che assoluti e immortalati in una dimensione sospesa nel silenzio. Decise le scelte cromatiche, netto è il segno e forte è l’impatto visivo.

Liletta Fornasari