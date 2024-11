Natale sul ghiaccio. Torna la pista in centro

A San Giovanni, durante tutto il periodo delle feste, tornerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Una decisione, quella della Pro Loco e dell’amministrazione comunale, che è stata presa dopo il grande successo dello scorso anno, che spinse gli organizzatori a prorogare l’apertura addirittura fino al carnevale, compreso il periodo degli Uffizi. Quest’anno si punta al bis. La pista sarà posizionata, come sempre, nella centralissima piazza Cavour. "Torna a grande richiesta – hanno scritto i gestori in un post sui social - Grandissime novità per la seconda edizione. Vi diamo solo un piccolo indizio, ci sarà molto più ghiaccio". Naturalmente non sono state ancora ufficializzate le date, ma è molto probabile che la pista venga aperta nei primi giorni di dicembre, quando partirà ufficialmente il ricco cartellone natalizio che si sta ultimando in questi giorni. Lo scorso anno furono tantissimi i sangiovannesi e i valdarnesi che pattinarono in 400 mq di superficie. E il Natale 2024 non tradirà le attese. Per il resto è top secret sul programma natalizio di San Giovanni. Sicuramente abbonderanno iniziative ed attrazioni che accompagneranno i cittadini e anche i turisti per tutto il mese di dicembre e anche per i primi 10 giorni di gennaio. Ci saranno eventi per i più piccoli, con l’arrivo di Santa Claus e non mancherà l’accensione dell’albero di Natale in piazza Cavour che dava il via ufficialmente al cartellone. I commercianti del centro storico si aspettano una stagione all’insegna degli acquisti e dei regali da mettere sotto l’albero. Negli ultimi anni il mondo è cambiato, l’e-commerce è entrato prepotentemente nella vita di tutti noi, ma i cosiddetti negozi di vicinato rappresentano sempre un punto di riferimento.