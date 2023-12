Natale solidale alle rsa con i doni dell’Accademia

Successo per l’iniziativa organizzata dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina e denominata "Natale di Solidarietà": è stata la tradizionale consegna di pacchi regalo alle Rsa di Sansepolcro. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la sezione soci Valtiberina di Unicoop Firenze. Alcuni soci dell’associazione biturgense, accompagnati dal sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti e dall’assessore Mario Menichella, si sono recati al Centro San Lorenzo e a Villa Serena, dove sono stati accolti, con grande entusiasmo, dai responsabili e dagli anziani ospiti delle strutture. Belle parole da parte del sindaco Innocenti: "Per l’amministrazione comunale di Sansepolcro è un dovere essere presenti a questa iniziativa". Anche il presidente dell’associazione Valtiberina, Domenico Gambacci, ha manifestato la sua soddisfazione: "Siamo all’interno di una struttura che è un vero fiore all’occhiello della nostra città, per noi "accademici" è un dovere e un piacere portare un piccolo dono a delle persone che hanno contribuito in maniera importane alla crescita di questo territorio. Da sempre i soci di questa associazione sono vicini al mondo del sociale e della fragilità degli anziani". L’assessore Menichella, con delega specifica al sociale ha sottolineato il lavoro del comune su questo campo: "Questa è una struttura che lavora a pieno regime erogando servizi di alta qualità".