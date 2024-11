Natale insieme a San Francesco. Omaggio al poverello: le iniziative

Un omaggio a San Francesco nel Natale cortonese. È quello che aspetta i visitatori, con uno speciale videomapping, sulle facciate dei palazzi di piazza della Repubblica. A questo si aggiungeranno eventi diffusi sul territorio con in programma circa 40 appuntamenti (con un programma in aggiornamento su www.cortonanatale.it) Presentato ieri mattina il calendario di appuntamenti che terrà compagnia fino al 6 gennaio. Il 30 novembre a Cortona si accendono le luci di Natale di Stelle, l’inaugurazione si terrà alle 17 con l’esibizione dei cori dei bambini, a seguire l’avvio degli spettacoli con "Laser music show" e l’apertura delle principali attrazioni: videomapping e Santa Claus Virtual Express, un’esperienza immersiva che farà da via d’accesso alla Casa di Babbo Natale a Palazzo Ferretti. In piazza Signorelli saranno presenti i mercatini dedicati all’artigianato, in piazza Garibaldi ci sarà la giostra per i bambini e una sezione gastronomica dei mercatini. Partecipano alla programmazione degli eventi gli istituti scolastici e numerose associazioni del territorio. Confermati nel programma del Natale anche gli eventi di Capodanno con la festa in piazza, la Colazione al Museo e il concerto della Cor Orchestra. Dal 7 di dicembre sarà aperta anche la mostra del Modellismo e del giocattolo al centro convegni Sant’Agostino. Fra le novità di questa edizione la collaborazione per la promozione con Castiglione del Lago e l’evento "Luci sul Trasimeno".