Natale in bellezza: un dono speciale agli ospiti della casa di riposo Fossombroni

Arezzo, 9 dicembre 2024 – Lunedì 9 dicembre si è tenuta con grande partecipazione l’iniziativa benefica “Natale in Bellezza”, promossa dalla CNA Benessere Arezzo, che riunisce acconciatori ed estetiste.

Questa iniziativa ha rappresentato un gesto concreto di solidarietà verso gli ospiti della Casa di Riposo “V. Fossombroni” di Arezzo, regalando momenti di cura personale e benessere in un periodo particolarmente significativo come quello natalizio. Grazie alla preziosa collaborazione della presidente Debora Testi, del consigliere con delega al sociale Antonio Rauti e delle operatici che hanno accolto con entusiasmo la proposta, gli ospiti hanno potuto usufruire gratuitamente di trattamenti di bellezza, dedicati a valorizzare non solo l’aspetto esteriore ma anche il benessere interiore.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Arezzo, nella persona del vice sindaco Lucia Tanti, che ha patrocinato l’iniziativa, dimostrando una profonda sensibilità e attenzione verso i valori di inclusione e attenzione alla persona.

Un caloroso ringraziamento è rivolto agli artigiani acconciatori ed estetiste, veri protagonisti dell’evento, che hanno generosamente messo a disposizione la loro professionalità e il loro tempo per portare sorrisi e momenti di serenità agli ospiti della casa di cura: Paolo Berti, Laura Biondini, Maria Botti, Simona Giusti, Annamaria Magrini, Roberta Pagni, Sandro Pagni, Antonio Stocchi, Cristina Rosini, Stefania Tufo.

Un grazie speciale va inoltre a Sal-on di Dino Raimondo Guarino e Pinto Salvatore e a Estetica Mary di Maria Botti, che con grande sensibilità hanno voluto contribuire donando agli anziani cosmetici, arricchendo ulteriormente questa iniziativa con un gesto di generosità.

L’iniziativa “Natale in Bellezza” non è solo un evento benefico, ma un messaggio di comunità e vicinanza che rafforza il legame tra CNA Arezzo, il territorio e i suoi abitanti. È con l’augurio che questa esperienza possa essere l’inizio di molte altre iniziative simili che ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo momento speciale.