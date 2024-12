Natale, azienda regala un albero ai dipendenti

Il gruppo industriale SGS Holding, rappresentato dai marchi MgItaly e SolarMG, ha deciso di donare un albero a ciascun dipendente. I 100 arbusti saranno piantati nel territorio comunale di Cavriglia, che è anche sede del gruppo. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale e il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, dopo aver ringraziato l’azienda per il bel gesto, ha ricordato la scelta green del Comune che rappresenta. "Ci siamo prodigati per rendere Cavriglia un luogo nel quale benessere psico-fisico, sostenibilità e accessibilità siano punti cardine nella filosofia di vita e di governo. Faccio, dunque, i più sinceri complimenti alla SGS, sia per la scelta del dono che per gli ottimi risultati conseguiti, che sono motivo di orgoglio per l’intera comunità".