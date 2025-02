Napolitano a Miravalle: "In pista per il riscatto"

Sarà il giovane Gabriele Napolitano a rappresentare il Moto Club Brilli agli Internazionali d’Italia di motocross. Nonostante i suoi 16 anni Napolitano è un pilota di lunga esperienza che domani e domenica scenderà in pista per la grande manifestazione che si terrà al circuito di Miravalle. Un portacolori che spiccherà tra i quasi 120 piloti iscritti agli Internazionali d’Italia. Il driver parteciperà alla gara della classe 125 in sella ad una KTM del team Emmemotori-Tecnosport. Nonostante la giovanissima età, lo studente di meccatronica dell’Isis Valdarno ha una lunga gavetta alle spalle, iniziata nel minicross, sempre sotto l’ombrello del Brilli Peri e del papà Andrea, che dell’associazione montevarchina è stato anche recentemente presidente prima di cedere il testimone a Simone Vanzi. Allenato da Floriana Parrini, ex-pilotessa e tecnico della Federazione Motociclistica Italiana, nell’ambito della "Black Swan Academy", Gabriele viene da un 2024 poco fortunato, condizionato soprattutto da problemi tecnici. "Ho sfiorato la qualificazione alle finali del campionato italiano – ha raccontato – e non ho potuto disputare tutte le prove del campionato toscano. In questa fase mi sono preparato soprattutto in palestra, dovendo smaltire un piccolo infortunio, ma sono pronto a scendere in pista". Il pilota è cresciuto e si è formato a Miravalle, anche alla Motocross School, ufficialmente riconosciuta dalla FMI, e che per lui si tratta dunque della gara sulla pista di casa. Schietto e senza troppi di giri di parole il suo giudizio sulla nuova conformazione della pista: "È un bel tracciato, divertente, veloce, ritmico, in particolare la sezione davanti alle tribune", che "mi sprona a girarci". Si prevede un’ampia affluenza di compagni e amici di Gabriele a Miravalle, oltre ai concittadini di Cavriglia, dove risiede. Il giovane si avvicina alla gara al cospetto di avversari provenienti da tutta Europa carico dell’energia che arriva direttamente dal moto club con cui ha mosso i primi passi.

F.T.