Musicisti, arriva un luglio di masterclass

Quattro masterclass con quattro musicisti di altissimo livello, è questa l’occasione che viene offerta dalla Scuola di musica comunale Poggio Bracciolini e dal suo concessionario la Filarmonica Verdi, per il prossimo luglio. Questi gli appuntamenti in programma: la Masterclass di tromba con Emanuele Antoniucci dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dal 22 al 24 luglio, la Masterclass di clarinetto con Carlo Failli del Conservatorio di musica Mascagni di Livorno, dal 25 al 27 luglio, seguirà la Masterclass di trombone con Andrea Falsini dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, dal 29 al 31 luglio, e infine la Masterclass di clarinetto basso con Lorenzo Iosco dell’Hong Kong Philarmonic Orchestra, dal 25 al 27 luglio.

Con questa iniziativa la Scuola di musica comunale Poggio Bracciolini intende offrire una grande opportunità formativa, grazie alla disponibilità di quattro musicisti che, dopo aver mosso i primi passi in ambito valdarnese, si sono affermati come musicisti di profilo nazionale ed internazionale. Per tutte le info e i dettagli è possibile contattare la società filarmonica Giuseppe Verdi all’indirizzo email [email protected].