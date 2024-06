Musica sotto le stelle. La festa dei duecento

di Maria Rosa Di Termine

Musica, bel canto della tradizione italiana e l’entusiasmo di più di 200 studenti che per una sera renderanno di nuovo il centro storico la culla delle sette note del comprensorio. "Risva in musica sotto le stelle", giunto alla terza edizione e per il secondo anno consecutivo ospitato in piazza Varchi, è in programma sabato prossimo alle 21 ed è l’atto conclusivo dei numerosi corsi e progetti sviluppati dai 17 Istituti Superiori e Comprensivi riuniti nella Rete dell’istruzione del Valdarno. In ambito musicale il ruolo di capofila è affidato ai Licei "Giovanni da San Giovann" e ieri mattina la dirigente scolastica Lucia Bacci ha presentato l’evento insieme ai colleghi e ai docenti nella sede sangiovannese del plesso di piazza Arduino Casprini. "Anche quest’anno le scuole della rete hanno lavorato con grande passione – ha sottolineato – con un impegno bello e straordinario e una novità di assoluto rilievo. Oltre alle varie esibizioni delle orchestre formate dai giovani musicisti e al coro in Lis, la lingua dei segni, che sarà riproposto dall’Ic di Cavriglia, infatti, si esibirà il coro del melodramma degli alunni delle primarie".

Un genere, quest’ultimo, che è riuscito ad arricchire le competenze di ciascun bambino, come spiega Alessandro Papini, preside dell’Isis "Giorgio Vasari" di Figline e Incisa. "Abbiamo concretizzato un’idea felice emersa in seno alla rete certi che il melodramma non sia solo un elemento fondante e comune della cultura italiana, ma unificante per quella europea. La scelta è caduta sul ‘Flauto magico’ di Mozart, un’opera che i bimbi hanno potuto metabolizzare facilmente, recitando le scene, mimandole, cantando ma anche esprimendo e percependo i sentimenti che la melodia comunica".

Dodici mesi fa il cuore della città di Benedetto Varchi riuscì a stento a contenere la folla e l’assessore alla Pubblica Istruzione Sandra Nocentini è certa che il successo da tutto esaurito si rinnoverà: " torna ad accogliere con orgoglio un’esperienza virtuosa che unisce nella bellezza del risultato tutte le realtà educative della valle".