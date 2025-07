Musica nel Chiostro . Il recital in Cattedrale

Riparte il Terre d’Arezzo Music Festival 2025. Il Festival giunge alla ventesima edizione, con oltre trenta eventi diffusi nel territorio dell’intera Provincia di Arezzo, in programma fino al 24 agosto con il contributo e patrocinio di Associazione Opera Viwa, Ministero dei Beni Culturali, Regione, Comune di Arezzo e 13 amministrazioni comunali insieme a Fondazione Guido D’Arezzo. Attraversa il territorio di quattordici comuni, ma trova il suo epicentro nella città di Arezzo, con i suoi palazzi storici e chiese monumentali. Manifestazione originale e diffusa, con un cartellone ampio e distribuito, propone non solo "musica classica", ma un’ampia gamma di generi musicali a partire dalla musica lirica, organistica fino alla musica jazz, tango, antica e contemporanea. Come di consueto il Terre d’Arezzo ospiterà al suo interno, la rassegna organistica "Arezzo Organ Festival". Stasera venerdì 4 luglio alle 18 torna Musica nel Chiostro dell’Archivio di Stato di Arezzo con Alena e Josep Duo, si esibiranno: Alena Tikhmanovich al violoncello, e Josep Manzano alla chitarra. Domenica 6 luglio alle 21.15 per Arezzo Organ Festival appuntamento nella Cattedrale di Arezzo con il Recital organistico di Alessandro Carta. La rassegna prosegue tutta l’estate. Non mancheranno le sorprese: grande attenzione sarà rivolta all’opera, con l’allestimento completo, del "Barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini e all’anniversario dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, con lo spettacolo: "Rime e Suoni per Michelangelo", previsto a Caprese Michelangelo, presso il Museo Casa Natale di Michelangelo, con la presenza dell’attore Uberto Kovacevich.