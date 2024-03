Musica, il secondo giorno con Overloud festival ad Arezzo Fiere

Secondo giorno ad Arezzo Fiere con i migliori artisti del momento della scena musicale nazionale Trap, Hip Hop, Urban, Pop e tantissime altre sorprese.

E’ partita ieri la due giorni di musica per ragazzi dai 16 anni in su organizzata ad Arezzo Fiere che andrà avanti anche oggi sabato 30 marzo dale 18 alle 4 di notte. Si chiama Overloud Festival e gli organizzatori, attraverso le pagine social, lo presentano come un grande evento "con i migliori artisti del momento della scena musicale nazionale trap, hip hop, urban, pop".

L’Overloud Festival prevede l’apertura del padiglione di Arezzo Fiere oggi dalle ore 18 e fino alle 4 del mattino la musica non smeterà di suonare con tanti ospiti musicali.

Tra i cantanti annunciati nomi di grande richiamo per i giovani: come i protagonisti della gironata di ieri Niky Savage e Anna Pepe. La rapper di La Spezia che imperversa in radio con il singolo "Vetri neri" e una sua traccia, il remix di Bando, è stata inserita nell’ultimo episodio della serie Fast and Furios con Vin Diesel e ha attirato al palaffari tantissimi giovani. Ieri al palaffari si sono passati il testimone Anna, Nicky Savage, Don Pero, Suspect cb, e poi l’after party con Vida Loca.

Questa sera dalle ore 18 nel secondo giorni di concerti, spazio alla musica degli artisti: Rondodasosa e Artie 5ive, poi Tony Boy e Diego Lazzari.

Overloud Festival è l'evento musicale che si terrà il nel fine settimana presso il Centro Affari e Convegni di Arezzo con i migliori artisti del momento della scena musicale nazionale Trap, Hip Hop, Urban, Pop e tantissime altre sorprese.