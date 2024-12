Musica e spettacolo a Capodanno. Via Matteotti al centro della festa

Sansepolcro si prepara a salutare il 2024 e a dare il benvenuto al nuovo anno con un evento speciale che promette di unire musica, spettacolo e convivialità in un’atmosfera unica. Nella suggestiva cornice delle logge di Palazzo delle Laudi, il prossimo 31 dicembre prenderà vita il Capodanno 2025 – Sesto Senso Live Show, serata straordinaria che coinvolgerà tutti coloro che vorranno farne parte. L’evento, organizzato dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con l’Associazione Commercianti del Centro Storico Sansepolcro, rappresenta una splendida occasione per riunirsi e celebrare il nuovo anno. A partire dalle ore 23.30, la musica dal vivo sarà protagonista con il travolgente show dello storico gruppo Sesto Senso, che saprà regalare emozioni e divertimento per tutte le età. Un gradito e ambito ritorno che siamo certi saprà rendere unica questa festa. Novità dell’anno è proprio la location: non sarà più la centralissima piazza Torre di Berta ad ospitare l’anima della festa, ma - come già ricordato - via Matteotti con il palco sotto il loggiato di Palazzo delle Laudi e che darà modo ai presenti di godere di un ampio spazio che si snoderà fra via Matteotti e piazza Garibaldi. Inoltre, il loggiato di Palazzo delle Laudi ospiterà un salottino, messo gentilmente a disposizione da L’Incanto, in cui sarà possibile consumare drinks e divertirsi fra le mura di questa affascinante struttura grazie alla collaborazione dell’Associazione Commercianti del Centro Storico Sansepolcro. "Un evento che unisce e celebra la comunità e l’obiettivo è quello di offrire un momento di condivisione e gioia nel cuore della città, coinvolgendo cittadini e visitatori in una serata che sarà ricca di energia e positività", si legge nella nota dell’amministrazione comunale.