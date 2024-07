Musica e parole a Foiano. Tiromancino, Ermal Meta e Coma Cose sul palco

Tiromancino, Ermal Meta, Coma Cose.

Musica e parole in compagnia di grandi ospiti nell’estate del Valdichiana Village. La Land Of Fashion di Foiano della Chiana propone una serie di appuntamenti imperdibili che accompagneranno i visitatori per l’avvio dei saldi estivi e per tutto il periodo della stagione più calda dell’anno.

Si parte sabato 6 luglio, in occasione dell’apertura della stagione dei saldi, con la "Notte bianca" di Valdichiana Village: gli appassionati di shopping a prezzi outlet ulteriormente scontati, saranno accolti dal primo dei quattro appuntamenti "Summer Nights": dalle 18 Dj Set, cibo e bevute, con apertura straordinaria fino alle 23 degli oltre 130 punti vendita, fino a mezanotte dei punti ristoro.

E come da migliore tradizione del Valdichiana Outlet village, tornano a luglio anche i grandi eventi ad ingresso libero con i principali protagonisti della musica italiana, per un cartellone capace di soddisfare ogni preferenza.

Si parte venerdì 12 luglio dalle ore 21 con "Radio Subasio Music Club live", un appuntamento in parole e musica, che propone i Tiromancino con il conduttore Gianluca Giurato. La formazione, con il leader Federico Zampaglione, si racconterà in Piazza Maggiore, accompagnando la narrazione con le note di alcuni degli straordinari successi che hanno fatto la storia della musica italiana più recente.

Ma la musica non finisce qui. Di assoluto rilievo anche gli altri artisti attesi a Valdichiana Village nell’ambito di "Radio Subasio Music Club live", un appuntamento in parole e musica in programma sabato 20 luglio: intervistato da Katia Giuliani, ci sarà l’eclettico e virtuoso Ermal Meta, neo papà e vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente", recentemente anche conduttore, con Noemi, del "Concerto del Primo Maggio".

Venerdì 26 luglio, con la conduzione di Manuel Saraca, arriveranno gli attesissimi Coma Cose duo rivelazione del panorama musicale italiano composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano), partner artistici e coppia anche nella vita. "Radio Subasio Music Club live", un appuntamento tra note e interviste produzione a cura di "FMedia" per Valdichiana Village, che ha affidato il coordinamento artistico a Salvo Ferrara, è ad ingresso libero e prevede l’apertura dei punti vendita fino alle 23, del food and drink fino a mezzanotte.