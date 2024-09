Musica e danza per il Calcit. In scena l’orchestra della Croce Bianca

Entra nel vivo la settimana di Calcit in Scena ad Arezzo Fiere. Questa sera appuntamento alle ore 21:15 con il concerto dell’orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo diretta dal maestro Walter Donati. Domani invece spazio ad un sabato sera di spettacoli tra musica e danza. Sul palco del palaffari saliranno tantissimi artisti aretini. Dalle 21 spazio a Gianni Bruschi, la musica e le chitarre di Andrea Amoruso e Alessia Giustini, il trio Alessandra Andreiu, Linda Coppi e Jennifer fabbri, poi i balletti di Dance Academy, The Ballet school e Fly Dance. E ancora, sul palco Alessandro Segantini, Giada Banelli, Sofia Ungureanu. Prima, dalle 19, apericena con la Botteghina di Gragnone. Il gran finale sarà domenica 8 con il mercatino dei ragazzi che si svolgerà dalle 8:00 alle 19:00. Mentre la sera alle 21 torna il teatro della compagnia del Polvarone che metterà in scena la commedia "Brigitta damm’un bacino". "Un rapporto consolidato quello tra Comune di Arezzo e Calcit, ormai una istituzione per la nostra città con il lavoro continuo e importantissimo che dal 1978 svolge per la sanità e per l’intero tessuto sociale. Sei giorni che aprono con una festa, intervallati da momenti di riflessione, integrazione, di cultura che confermano il grande valore che il Calcit rappresenta per la comunità – ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti.

"Una settimana di iniziative che rispondono a sensibilità e interessi diversi con un focus privilegiato dedicato ai più piccoli, alla cui crescita e alla cui salute è necessario riservare particolare attenzione – ha detto il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli. Le offerte libere raccolte nel corso delle giornate andranno a sostegno del progetto Scudo del Calcit.