Musica con i segni Masterclass sul Coro Mani Bianche

Domani e domenica 7 maggio si terrà la Masterclass di Gianna Ghiori su creazione, gestione e direzione del Coro Mani Bianche. Il Coro Mani Bianche è un ampio progetto musicale inclusivo e integrato. L’idea pedagogica e artistica trae ispirazione dal famoso sistema fondato in Venezuela dal maestro Josè Antonio Abreu che, per quarant’anni ha promosso l’emancipazione dei ragazzi. Il Maestro Gianna Ghiori fornirà l’occasione di fare musica affiancata alla Lis la Lingua dei Segni Italiana, attività resa possibile dalla collaborazione simultanea tra il Maestro di Coro e un Interprete Lis, l’uno che dirige e insegna i canti, l’altro i segni. La Master prevederà infatti anche l’intervento dell’Interprete Lis Rachele Vanni e di Asia Bidini, Psicologa Clinica, per una precisa e completa analisi dei meccanismi interni di un Coro Mani Bianche. Sarà presente come coro laboratorio il Coro Mani Bianche Voceincanto di Arezzo fondato e diretto da Gianna Ghiori nel 2021.

La Masterclass si concluderà con una lezione concerto aperta al pubblico che si terrà domenica 7 maggio alle 16 nei locali di CaMu, la Casa della Musica di Arezzo, nel Palazzo di Fraternita in Piazza Grande.