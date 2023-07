Museo di Arti e Mestieri a Sansepolcro, Cna Valtiberina esprime apprezzamento

SANSEPOLCRO

Apprezzamento pieno da parte di Cna Valtiberina al progetto del Museo di Arti e Mestieri, voluto dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina con l’appoggio dell’amministrazione comunale biturgense, che troverà sede nell’ex convento dei Servi di Maria a Sansepolcro con l’intento di salvaguardare e valorizzare lo speciale patrimonio di professioni e conoscenze che hanno fatto e continuano a fare la storia dell’economia e delle tradizioni locali. "Anche per noi, in ambito associativo – dichiara Livio Sassolini, presidente di Cna Valtiberina – può diventare una opportunità di collaborazione con gli ideatori dell’iniziativa, potendo contare su maestri artigiani ed esperienze in grado di contribuire alla realizzazione del museo e di garantire lo sviluppo di attività collaterali. È possibile quindi creare un percorso condiviso dalle indubbie potenzialità su un progetto davvero molto interessante".

Cna Valtiberina si rende fin da ora disponibile a collaborare con le proprie maestranze artigiane al successo di questo allestimento in un luogo che ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per l’intera vallata e non solo.

"Ritengo qualificante – ha concluso Livio Sassolini – l’impostazione che si vuol dare, ovvero non soltanto un’esposizione "statica" di manufatti prodotti e arnesi del mestiere, ma anche uno spazio dinamico con un approccio interattivo e didattico nei confronti di chi verrà a visitare il museo. Una finalità culturale capace di attrarre visitatori, turisti, scuole per vivere da vicino l’esperienza di arti e mestieri legati alla nostra terra ricca di storia e tradizioni da far riscoprire e valorizzare specie agli occhi dei giovani". Dunque, l’idea del Museo di Arti e Mestieri è partita con il piede giusto.

C.R.