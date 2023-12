Museo civico. Apertura a Capodanno

SANSEPOLCRO

Museo civico di Sansepolcro aperto anche domani, giorno di Capodanno. L’amministrazione comunale inizia il 2024 puntando su arte e cultura; per questo motivo, la collezione che conserva le opere di Piero della Francesca sarà fruibile al pubblico anche il primo giorno dell’anno. Storicamente il museo (nella foto Cristina Giambagli, il direttore), aperto tutti i giorni, ha solo due chiusure l’anno, il 25 dicembre e il 1 gennaio, ma per far sì che cittadini e turisti presenti in città possano sfruttare l’occasione di visitare le opere custodite e le mostre allestite al suo interno anche in un giorno di festa come questo, il Comune ha deciso di ampliare l’offerta culturale cittadina. Peraltro, anche lo scorso anno i turisti rimasero sorpresi dal fatto che il 1 gennaio il museo fosse chiuso, ragion per cui – anche accogliendo queste istanze – era stato deciso di aprire i battenti e la giornata di domani diverrà ordinaria, nel senso che sarà possibile visitare le sale della struttura espositiva di via Aggiunti 65 con i soliti orari: dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

Stesso discorso per la vicina Casa di Piero della Francesca, situata a pochi metri di distanza lungo la stessa strada, con visite guidate che sono una introduzione a Piero della Francesca e la visita di quella che fu la sua dimora; due appuntamenti della durata di un’ora, dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30 a cura della presidente della Fondazione, Francesca Chieli. Per info e prenotazioni si può come sempre fare riferimento al Museo Civico al numero telefonico 0575 732218.