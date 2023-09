Musei aperti. Tanti spettacoli per ricordare

Ieri ricorrevano i cinque anni dalla scomparsa di Filippo Bagni e Piero Bruni, le vittime del tragico incidente che ha colpito l’Archivio di Stato di Arezzo nel 2018. La Direzione regionale musei della Toscana e l’Archivio di Stato dedicano simbolicamente cinque giornate alla loro memoria. I Musei statali di Arezzo e provincia, Basilica di San Francesco, Museo Statale di Casa Vasari, Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna e Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere di Anghiari, offriranno da oggi a domenica un programma di aperture straordinarie serali e iniziative culturali destinate alla raccolta delle offerte da devolvere in beneficenza, secondo la volontà delle famiglie di Filippo e Piero. Il Museo Archeologico "Mecenate" di Arezzo parteciperà agli eventi con un’illuminazione straordinaria dell’anfiteatro. Oggi a Casa Vasari apertura straordinaria in orario 20-23. Qui il concerto per flauto e contrabbasso del duo musicale Cristina Italiani e Michele Staino, un viaggio musicale nelle sonorità del Mediterraneo e visite guidate al museo. Sono previste due repliche, alle 21 e alle 22. Info: 0575.1696258. Domani al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere di Anghiari: apertura straordinaria i orario 19- 23 e concerto del M° Andrea Trovato, pianista e organista, con un programma studiato su misura per l’eccezionale organo cinquecentesco portativo da tavolo che il museo conserva. Previste due repliche alle 19.30 e alle 21. Info: 0575.788001.

Sempre domani al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo: apertura straordinaria fino a mezzanotte. Concerto dell’Insieme Vocale Tourdion, diretto dal M° Stefania Barberi, alle 21.30. Sabato 23 settembre alla Basilica di San Francesco, apertura straordinaria fino alle 23 e spettacolo di teatro itinerante Le donne di Shakespeare prodotto da rumorBianc(O) e adattato in una versione pensata per gli spazi della basilica: due repliche nella stessa serata, alle 20 e alle 21.30. Info: 0575.1696256. Domenica 24 settembre al cinema Eden alle 21 concerto di Oma Orchestra Multietnica di Arezzo. Biglietto d’ingresso al concerto 5 euro. L’incasso andrà in beneficenza.

A.B.