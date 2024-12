Il sorprendente mondo di Muriel Spark sarà al centro della mostra "Muriel Spark & Penelope Jardine due artiste a Civitella" organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con il Circolo di Lettura Muriel Spark che sarà inaugurata oggi nel Palazzo comunale. L’esposizione ripercorre la vita della scrittrice di fama internazionale cittadina onoraria di Civitella accompagnata dalle opere dell’artista Penelope Jardine di Oliveto. Al taglio del nastro, alle 16.30, interverrà il Sindaco Andrea Tavarnesi, portando i saluti istituzionali. Introdurrà Marco Erbetti. Seguiranno testimonianze di Penelope Jardine con letture a cura del Circolo di Lettura Muriel Spark. Interverrà la saggista Silvia Ronchey Docente Roma Tre, presente a Civitella nel 2005 al conferimento della cittadinanza onoraria insieme all’editore di Adelphi Roberto Calasso. Già in occasione del centenario dalla nascita di Muriel Spark il Comune di Civitella ha dedicato un ricordo a questa scrittrice che si è integrata con la popolazione contribuendo al suo arricchimento sociale e culturale. Cittadina effettiva ed onoraria sepolta al cimitero di Oliveto, dove ha trascorso gli ultimi anni. La carriera letteraria di Muriel Spark (Edimburgo, 1 febbraio 1918 – Civitella, 13 aprile 2006) prese avvio solo dopo la guerra, quando iniziò a scrivere, utilizzando il cognome da sposata.