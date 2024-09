Murales di Arkadia Il circolo si colora

Chi ha avuto modo di frequentare, in questi giorni, il circolo sociale "Il Pallaio" di Terranuova si è imbattuto in un qualcosa di particolare, un murales per la precisione che ha dato quel tocco di colore in più a tutto l’ambiente e a quello lo circonda. L’idea è nata grazie al progetto a cura di Arkadia Onlus denominato "Spazio Dice - Diversità, Inclusione, Creatività, Educazione" che ha previsto l’organizzazione di attività ricreative e culturali rivolte ad adolescenti dai 14 ai 18 anni età. Tra queste la piscina, la cooking class, il corso di pittura e, per l’appunto, un murales con su scritto "Ricordati di fiorire e fallo come ti pare". Un qualcosa di creativo e decisamente diverso dal solito come tiene a precisare Linda Mugnai di Arkadia Onlus, associazione che promuove iniziative socio - educative rivolte a persone con disabilità: "Realizzare un murales è un gesto potente perché celebra la diversità in tutte le sue forme, dimostrando come ognuno possa avere qualcosa da offrire. Attraverso l’arte si creano legami profondi, si abbattono barriere e si costruisce una comunità inclusiva".

La soddisfazione per questo progetto è espressa dall’assessore al sociale di Terranuova Giulia Biagiarini: "La nostra amministrazione continua a sostenere convintamente le attività portate avanti da Arkadia. All’associazione rivolgo il mio sincero apprezzamento per il lavoro svolto con passione a beneficio dei giovani e dei disabili; si tratta di un contributo donato all’intera comunità. Condivido la scelta di far parlare le ragazze ed i ragazzi attraverso il disegno, trasformando le idee in arte visiva e rendendo gli spazi ancora più accoglienti, inclusivi e speciali".

Mas.Bag.