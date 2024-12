Mugnai e Sacchi. I due processi aprono l’anno

A gennaio torneranno in aula i procedimenti a carico di Sandro Mugnai e Alessandro Sacchi, entrambi accusati di omicidio volontario. Il primo è il caso dell’artigiano di San Polo che l’epifania del 2023 sparò al vicino di casa che gli stava distruggendo casa con la ruspa. Andò a processo per eccesso colposo di legittima difesa dopo la richiesta della pm Laura Taddei ma il gup Claudio Lara etichettò la situazione come uno scenario da omicidio piuttosto che da legittima difesa. Ed è per questo che il giudice restituì gli atti alla procura per una nuova formulazione che è arrivata nei giorni scorsi. Il 14 gennaio Mugnai torna in aula, con la nuova accusa davanti al gup Cascone. Da capire se i legali sceglieranno il rito abbreviato o meno.

Stessa incognita per l’altro procedimento, quello a carico di Alessandro Sacchi che il giugno scorso uccise la moglie malata di Alzehimer. La perizia psichiatrica ha attestato la semi infermità mentale per lui ma ciò non porta al proscioglimento come avrebbe fatto invece un vizio di mente completo. Può però essere una carta da giocare agli avvocati per chiedere il rito abbreviato anche se il reato per il quale è imputato l’anziano prevederebbe il processo in corte d’assise. L’udienza è fissata all’11 di gennaio e lì si conosceranno gli sviluppi.