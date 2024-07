Motorbike show. Lo spettacolo arriva in centro

Tre giorni dedicati ai motori. Oggi, domani e domenica nelle location di piazza Resistenza e via Garibaldi Bibbiena ospiterà Motorbike, una manifestazione nazionale organizzata e promossa dall’Associazione Motociclistica Alto Casentino guidata da Luciano Fornaini, con il patrocinio e collaborazione del Comune di Bibbiena, la Federazione Motociclistica Italiana e Vespa Club Casentino. Si tratta di una tre giorni all’insegna delle due ruote con momenti di spettacolo puro come quello che si terrà stasera con rampe di lancio e atterraggio, il punto moto, stand attivi per tutti e tre i giorni e lo spettacolo Stuntman Riotriders. Domani e domenica saranno altri due giorni molto intensi nei quali si terrà il Tour delle strade bianche, corsi di sicurezza stradale per ragazzi e bambini.