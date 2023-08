Mostra Piero della Francesca, Signorelli e Bartolomeo della Gatta ad Arezzo

Il progetto ha già una data: 24 marzo e porta la firma di Vittorio Sgarbi che anticipa la novità a La Nazione. "Si tratta di una mostra sul Rinascimento in Valdichiana e Valtiberina che coinvolge Sansepolcro, Castiglion Fiorentino, Monterchi e ho chiesto anche il coinvolgimento di Cortona con le opere di Signorelli. L’obiettivo è mettere in evidenza tre personalità: Piero della Francesca, Bartolomeo della Gatta e Luca Signorelli".

Un itinerario espositivo che valorizza i capolavori dei maestri del Rinascimento mettendo in collegamento i musei di quattro città incastonate tra le due vallate aretine. Ma al tempo stesso, l’idea di fondo è creare attorno all’evento espositivo, in circuito di appassionati, visitatori e turisti che attraversi i luoghi dove gli artisti hanno vissuto, puntando sul valore della scoperta. Un viaggio di conoscenza e un’operazione di livello artistico che sposa l’intento di una promozione culturale calibrata sull’incontro tra i maestri che hanno caratterizzato l’arte rinascimentale aretina e consegnato opere apprezzate in tutto il mondo. Il progetto al quale il sottosegretario ai beni culturali sta lavorando, è già a buon punto e la mostra calendarizzata a fine marzo del prossimo anno segnerà il debutto di primavera.

Quattro città d’arte protagoniste degli eventi culturali a livello nazionale: una ribalta preziosa per valorizzare i capolavori d’arte e i luoghi che ne tramandano la memoria.

LuBi