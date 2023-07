Mostra "Fumetti senza parole" al Museo Archeologico del Casentino

Al Museo Archeologico del Casentino "Piero Albertoni" è ospitata da ieri la mostra "Fumetti senza parole". Esposte 46 piccole poesie disegnate da autori come Benito Jacovitti, Ernie Bushmiller, Otto Soglow, Raymond Peynet, José Luis Salinas, Carl Anderson e altri maestri. La mostra che abbatte le barriere linguistiche, rimarrà aperta fino al 1 ottobre negli orari del museo e la visita è compresa nel biglietto del museo. La mostra è promossa dal comune di Bibbiena, il Museo Archeologico grazie a un’idea di Giuseppe Scapigliati, bibbienese di adozione che per professione e per passione, ha collezionato nel tempo più di 1000 opere di 600 fumettisti. Le strisce che lui ha collezionato nella sua carriera sono originali e danno uno spaccato completo del fumetto del Novecento.