Mostra del vitellone. Giani: "La Chianina?. Difendiamo la tradizione"

"Si viene in Toscana per gli Uffizi, sì, ma anche per mangiare la Chianina". Con queste parole il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha battezzato la "mostra del vitellone" che ieri ha preso il via nella frazione di Fratticciola di Cortona. "Bisogna rimuovere i dubbi e le diffidenze verso il valore della carne quando questa si presenta come la Chianina che a Firenze diventa la bistecca alla fiorentina: un segno distintivo della Toscana nel mondo", prosegue Giani, "insomma, non è Toscana se non si presenta al turista una bella bistecca con tutte le caratteristiche che evoca". "Una fiera come questa valorizza la nostra tradizione, anche nel rapporto con l’animale", conclude il Governatore.

Insomma quello il primo atto è andato a gonfie vele e anche i numeri parlano da sè: quattordici allevatori presenti, decine di aziende agricole, e numerosi produttori alimentari ed espositori di mezzi e attrezzature agricole.

Così è partita la 69^ edizione della mostra dei bovini di razza Chianina che fino a stasera consacrerà la Fratticciola a capitale del Gigante bianco con la manifestazione organizzata dal Comune con la collaborazione di Cortona Sviluppo e dell’associazione Carro Agricolo.

Nel corso della mattinata la giuria composta dei rappresentanti dell’associazione regionale Allevatori della Toscana ha proclamato i vincitori del concorso. Per la categoria "vitelli" primo posto per l’azienda agricola "L’oleandro" di Sciarri, seguito da Livietta Giannini e terzo posto per Alessandra Casini.

Per la categoria "vitelle" primo posto per l’azienda agricola Giordano e Antonio Bennati, quindi Fernando Guerrini di Alberto e Enzo Pagoni. Nella categoria "gruppo" primo posto per "L’oleandro" e secondo per Bennati.

La premiazione degli allevatori avverrà questa domenica alle ore 12,30. Intenso anche il programma di oggi. Alle ore 10 il convegno sul tema "Chianina, cosa sta succedendo: incontro tecnico con gli allevatori e Consorzio Tutela "Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP". Al mattino non mancheranno poi gli appuntamenti sportivi con il cicloraduno e la passeggiata ecologica, immancabile anche la sfilata dei mezzi agricoli e la dimostrazione "Come ti cucino la Chianina".

Nel pomeriggio "Ri-conoscere il Vitellone Bianco": incontro di analisi sensoriale sulla carne bovina, lo spettacolo folkloristico della compagnia Il Cilindro, aperto lo spazio giochi per bambini, dimostrazioni di agility dog" e dimostrazioni con animali della tradizione contadina.

Per chi ama la cucina spazio allo "Show–cooking T’amo Vitellone Bianco in cucina: ma come farlo in maniera corretta?". Nel pomeriggio, durante la Mostra della Chianina, anche la rievocazione dell’aratura con i buoi e con trattori d’epoca.