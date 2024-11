Mostra d’arte a Casa Foti

Lo scorso week end nei locali della comunità educativa per minori "Casa Giuseppa Foti" di Montevarchi è stata inaugurata mostra a conclusione del progetto "Invincibili Vicini", nato per contrastare l’isolamento sociale e l’abbandono scolastico tra i giovani del territorio. Questo evento ha coinvolto una rete di collaborazioni tra enti locali, associazioni e istituzioni educative, tra le quali proprio Casa Giuseppa Foti, dove al momento sono ospitati 15 ragazzi. Il progetto ha offerto ai giovani la possibilità di partecipare a due laboratori creativi. Il primo, incentrato sull’analisi di se stesso, ha portato i partecipanti a confrontarsi con le sculture del Museo Il Cassero, promuovendo una riflessione personale attraverso l’arte. Il secondo laboratorio, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Macma, si è focalizzato sulla fotografia: attraverso immagini e racconti visivi, i giovani hanno avuto modo di esprimere se stessi e condividere le loro esperienze. Come ricordato, siamo alla fine di un percorso e le opere esposte raccontano il viaggio di introspezione e creatività di sei ragazzi, offrendo una testimonianza tangibile dell’impatto del progetto sulla loro crescita personale.

La rassegna è una finestra aperta sulle loro storie, emozioni e sogni. Sarà possibile visitarla ogni sabato, dalle ore 14:30 alle 16:30, fino a Natale. Un’occasione imperdibile per entrare in contatto con un percorso educativo e umano che ha saputo unire educazione, arte, territorio e impegno sociale. Casa Foti è una comunità a dimensione familiare e l’iniziativa rappresenta un elemento fondante della mission, che è anche quello di aiutare i ragazzi nella crescita. In queste settimane sarà quindi possibili visitare una mostra che ha visto una forte sinergia e che ha impegnato in prima persona le giovani generazioni.