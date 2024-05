Mostra artigianato all’ultimo atto. Il meteo fa saltare la festa dei fiori

di Claudio Roselli

Non ci sarà l’atteso gran finale della 49esima Mostra Mercato dell’Artigianato ad con la Festa dei Fiori. Purtroppo, le previsioni meteo decisamente sfavorevoli per l’intera giornata del 1° maggio hanno consigliato gli organizzatori di annullare l’appuntamento che si sarebbe dovuto tenere in piazza Baldaccio; oltretutto, i fiori sono anche merce "delicata" sotto questo profilo, che non possono stare esposti all’acqua. Ed è saltata anche l’altra parentesi in programma: l’inaugurazione del passaggio sotto le mura del paese, intitolato alla memoria di Primetto Barelli, il vulcanico personaggio del Castello di Sorci morto nell’agosto di dieci anni fa.

Insomma, il maltempo in coda ha finito con il condizionare l’epilogo di un evento che per il resto consegna all’archivio un bilancio più che positivo: "A giudicare dalle presenze anche di lunedì e martedì, considerando il sole che ci ha accompagnato, è come se ogni giorno della mostra fosse stato festivo", ha detto Alessandro Polcri, sindaco e presidente della Provincia che in questo frangente ricopre anche la presidenza dell’Ente Mostra Valtiberina.

Un Polcri senza dubbio soddisfatto, né amareggiato più di tanto dalle cancellazioni odierne per motivi di forza maggiore: "Volevamo dare una prima impronta di quello che la mostra dovrà essere dal prossimo anno, quello del 50esimo, in poi e su questo ci siamo riusciti. Dal 2025, conserveremo intatte le prerogative di luogo di mercato, oltre che di esposizione, ma l’ulteriore aumento del livello di qualità dovrà essere il nostro filo conduttore attraverso le iniziative che metteremo in piedi". Anche a livello di visibilità e comunicazione, il passo in avanti è stato compiuto? "Sì, senza ombra di dubbio. Basterà ricordare i bei servizi che ci ha dedicato la Tgr della Toscana su Rai Tre, che hanno fornito un quadro esauriente sotto ogni profilo. La scelta di Paola De Blasi nelle vesti di direttore artistico è stata una scommessa vinta: ho visto con quanta professionalità e dedizione ha lavorato e il suo carattere solare è un segnale forte, per cui ci stiamo già proiettando verso il futuro e verso una 50esima edizione che ci dovrà consacrare in tutto e per tutto". I contributi della giornalista Federica De Denaro (Rai) e del sommelier-giornalista Filippo Bartolotta sono stati l’altro elemento che ha fatto uscire e la sua kermesse dai confini locali, perché anche l’allargamento della cassa di risonanza è un altro obiettivo da raggiungere.